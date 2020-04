Une photo de l'espace prise par le télescope Hubble le jour de votre anniversaire

Dans le cadre des célébrations, la NASA a lancé un site où vous pourrez voir une photo du cosmos prise le jour de votre anniversaire . Tout ce que vous avez à faire est de sélectionner votre mois et jour d’anniversaire et vous verrez apparaître une photo sublime d’un recoin de l’univers.

Chaque image propose une légende qui vous en dit un peu plus sur ce que vous regardez (ce qui est plutôt pratique puisqu’on ne connaît pas les confins de notre univers), ainsi que des liens vers une copie à plus haute résolution de la photo et une version plus détaillée de l’image au cas où vous souhaiteriez en savoir plus.

Vous pouvez vous rendre sur le site de la NASA et découvrir quel magnifique cliché spatial a été pris pour votre anniversaire. Et si vous décidez de partager votre photo d’anniversaire Hubble sur les réseaux sociaux, la NASA propose aux gens d’utiliser le hashtag #Hubble30 pour célébrer le 30e anniversaire du télescope.