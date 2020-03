Une nouvelle librairie en Malaisie avec plus d'un million de livres

La chaîne de librairies malaisienne BookXcess vient d’ouvrir les portes de sa nouvelle librairie et cela risque d’émouvoir tous les amoureux des livres.

Située à Sunway Iskandar, à Johor, cette librairie de 3000 mètres carrés a été baptisée "The Box of Knowledge" (la Boîte de la Connaissance), un titre auquel elle est fidèle.

The Box of Knowledge abrite plus d’un million de livres et serait la plus grande librairie de la région sud de la Malaisie (l’Iran détient la palme de la plus grande librairie du monde). Au cœur du magasin se trouve une bibliothèque colossale.