Une nouvelle gamme de constructions Lego connectée en réalité augmentée

Présentée pour la première fois au Salon du jouet de New York (États-Unis), qui se tiendra du 16 au 19 février 2019, la nouvelle gamme Lego Hidden Side réunit huit ensembles de construction associés à une application mobile de réalité augmentée qui permet aux enfants de 7 ans et plus de bénéficier d'une expérience à la fois créative et ludique.

Chaque modèle construit (bus, école, cimetière...) se retrouve hanté dès l'utilisation de l'application mobile jointe. Le but est alors de "désenvoûter" ces univers, fantôme après fantôme via son terminal mobile.

La collection Lego Hidden Side sera disponible un peu partout dans le monde à la fin de l'été 2019, pour une gamme de prix allant de 19,99 à 129,99 euros. L'application du même nom sera quant à elle disponible gratuitement sur Google Play (Android) et l'App Store (iOS).

Ce n'est pas la première fois que Lego associe des packs à un environnement high-tech avec application liée. C'est déjà le cas avec Lego Boost, à destination des enfants de 7 à 12 ans, destiné à former les jeunes aux bases de la programmation informatique à travers différents modèles (un robot, un chat ou une guitare) à construire puis à commander via son smartphone ou sa tablette.