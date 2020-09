Une moto électrique ultra-légère pour le prix d'une Tesla

Une startup allemande, Novus, vient de dévoiler sa première moto électrique qui détonne par son look (futuriste) mais aussi par son prix (près de 50.000 euros). Les précommandes sont ouvertes mais les premières livraisons ne sont pas attendues avant 2022.

Légèreté et puissance

Cette moto ne peut accueillir qu'une personne et se distingue avant tout par sa légèreté, grâce notamment à son cadre en fibre de carbone de seulement 7 kg.

D'autres composants, comme la fourche ou les roues, comportent des éléments en fibre de carbone, la moto pesant, batterie incluse, seulement 75 kg.

Son moteur d'une puissance de 18 kW (l'équivalent de 24 ch) lui permet d'atteindre une vitesse maximale de 120 km/h et de passer de 0 à 50 km/h en seulement 3 secondes. Son autonomie est quant à elle estimée à 100 km en ville. C'est bien, mais rien d'extraordinaire non plus.

La moto peut en revanche être déverrouillée sans clé, directement avec son smartphone (compatible NFC) et sa batterie se recharge à 80% en moins d'une heure.

Là où le bât blesse, c'est au niveau du prix : 39.900 euros hors taxes. Pour passer précommande de cette machine, il faut payer un acompte de 1.000 euros, comme chez... Tesla ! Il faudra toutefois se montrer patient puisque sa production, artisanale, ne commencera pas avant 2022.