Une langue disparaît tous les 15 jours, une menace pour l'identité des peuples autochtones

Parmi les 6.700 langues parlées dans le monde, 4.000 sont des langues autochtones.

"Quand nous perdons notre langue, nous perdons nos valeurs", explique Yamalui Kuikuro, membre de la tribu Kuikuro. Lorsqu'un dialecte disparaît, c'est aussi le fruit d'un héritage ancien qui s'évanouit. Tous les 15 jours, une langue s'éteint dans le monde et ce rythme n'a fait que s'accélérer ces dernières années. "Est-ce que ma langue sera transmise aux générations suivantes?", c'est la question que se pose quotidiennement Mu'u Ka'angena, aborigène de Taïwan.

Les causes de cette extinction

La linguiste Colette Grinevald précise qu'aux États-Unis, "45% des langues ont disparu entre le temps de la colonisation et le 20ème siècle". En effet, les massacres, les maladies et les famines causés par la colonisation ont fortement participé à cette extinction linguistique. Ce fléau a été perpétué par les écoles, qui ont éradiqué certains dialectes au profit d'une langue officielle. Ainsi, le français a été imposé en Nouvelle-Calédonie comme l'anglais au Canada. À ce sujet, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a souligné que "pour les peuples indigènes du Canada, cette expérience a surtout été synonyme d'humiliation, de négligence".

Outre ces facteurs extérieurs, certains autochtones ont perpétré un "suicide linguistique" en rendant silencieux des dialectes parlés depuis des millénaires. Face aux discriminations, ils ont préféré se tourner vers une langue dominante pour s'insérer davantage dans la société et offrir un avenir plus sûr à leurs descendants.

Préserver son identité

"La langue, c'est l'identité et la culture mais c'est aussi le symbole et l'idéologie des peuples", estime Evo Morales, le Président bolivien. La Bolivie fait partie des pays qui souhaitent préserver leurs langues et par la même occasion, leur identité. Les langues autochtones y sont toujours enseignées dans les programmes scolaires et des universités indigènes continuent de donner cours. "C'est un patrimoine, un héritage à conserver", soutient une enseignante de Drehu.

Selon l'Unesco, 6.700 langues sont parlées à travers le monde et la moitié de celles-ci pourraient disparaître d'ici la fin du 21ème siècle.