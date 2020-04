Einstein l'avait prédit : une étoile danse en rosace autour d'un trou noir

Les astronomes ont fait ces incroyables observations à l’aide du grand télescope de l’Observatoire austral européen situé dans le désert d’Atacama au Chili. La plus grande découverte est celle-ci : l’orbite de l’étoile avait la forme d’une rosace .

L’étude a été publiée jeudi dans la revue Astronomy&Astrophysics et relayée par CNN .

Un trou noir super massif au centre de notre galaxie

Cet effet a ensuite pu être revérifié proche d’un autre élément de notre galaxie, le trou noir supermassif dont on ignorait l’existence il n’y a pas encore si longtemps, Sagittaire A*, situé à 26.000 années-lumière du Soleil.

"Cent ans plus tard, nous avons maintenant détecté le même effet dans le mouvement d’une étoile en orbite autour de la source radio compacte Sagittaire A* au centre de la Voie lactée. Cette observation renforce la preuve que le Sagittaire A* doit être un trou noir supermassif de 4 millions de fois la masse du soleil".

Plusieurs étoiles denses peuvent être trouvées autour du trou noir dont l’une d’elles, l’étoile connue sous le nom de S2, passe le plus près du trou noir, à moins de 20 milliards de kilomètres. Lorsqu’elle s’approche de Sagittaire A*, l’étoile se déplace à 3% de la vitesse de la lumière. Il faut 16 ans à la Terre pour que l’étoile complète une orbite complète autour du trou noir.

Les astronomes observent les déplacements de l’étoile depuis près de 30 ans et ont clairement pu détecter le changement d’orbite de l’étoile S2 lorsqu’elle tourne autour du trou noir. Les orbites ne sont jamais des cercles parfaits, les objets célestes se rapprochent ou s’éloignent pendant la rotation. Mais cette fois-ci, non seulement l’étoile ne tournait pas en rond, mais en plus, son approche du trou noir change à chaque fois, ce qui crée la forme de la rosace. La théorie d’Einstein prédisait ce changement d’orbite.