Une comète dans sa photo de fiançailles, deux couples l'ont fait

La comète Neowise est une comète rare qui ne passe que tous les 6800 ans, selon la NASA, et ne sera vue dans le ciel que jusqu’au 23 juillet. Pour rendre leurs demandes en mariage encore plus spéciales, deux hommes ont eu la même idée et ont décidé d’utiliser la comète comme toile de fond. Pour John Nicotera, l’événement cosmique a fini par être un plan B. Sa première idée ayant été annulée à cause du Covid-19. "J’ai été très déçu parce que j’allais le faire à Crater Lake et ça aurait été génial", a-t-il déclaré à CNN .

Deux couples avaient les yeux rivés sur le ciel au moment de se fiancer pour capturer une comète rare et garder un cliché incroyable de ce moment tout aussi mémorable.

Brian Thompson, lui, adore la photographie et l’astronomie, il avait suivi l’arrivée de la comète et quand sa petite amie lui a dit qu’elle ne l’avait pas encore vue, il a décidé de l’emmener à la ferme où ils vivent à Bahama, en Caroline du Nord, afin qu’ils puissent prendre une photo avec Neowise (et la demander en mariage par la même occasion).

Deux moments romantiques et inoubliables en plus d’être insolites et (presque) uniques au monde !