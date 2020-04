Une collection de bijoux pour animaux de compagnie !

La marque de bijoux PDPAOLA se démarque avec le lancement d'une capsule pour vos plus fidèles compagnons, chiens et chats notamment, afin de célébrer les liens qui vous unissent.

La capsule en édition limitée "Dogs & Co" puise son inspiration dans "le lien émotionnel entre les humains et les animaux", comme le souligne la marque, et prend la forme d'une sélection d'amulettes lettres (ou charms lettres) pourvus d'un crochet au style industriel pour accrocher le bijou au collier de votre plus fidèle ami.

A quoi ressemblent ces bijoux si spéciaux ? Il s'agit d'un disque rond en or plaqué 18K sur lequel apparaît la lettre choisie, ornée de pierres semi-précieuses taillées à la main comme les labradorites, les aigues-marines et les zircons. Le tout peut être porté seul ou en combinaison avec d'autres charms de la collection.

Chacun de ces modèles est proposé sur l'e-shop de PDPAOLA, en édition limitée.