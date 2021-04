Une chaise conçue pour travailler à côté de votre animal de compagnie

Une youtubeuse suédoise a mis au point une chaise pour pouvoir télétravailler au plus près de son animal de compagnie. Si c’est prévu à la base pour un chien, votre chat, votre souris ou votre poisson rouge s’y trouvera tout aussi bien !

Le télétravail est la norme dans de nombreux pays depuis plus d’un an que la crise sanitaire nous a frappés. Une bonne raison de relancer la machine du capitalisme en créant des accessoires aussi divers que variés dont vous n’avez probablement pas besoin mais qui sont finalement devenus indispensables.

Simone Giertz, youtubeuse suédoise aux 2,42 millions d’abonnés a créé cette chaise ou plutôt ce banc pour pouvoir partager vos journées de travail au plus près de votre animal qui est si content que vous soyez à la maison 24/7 depuis un an.

Du côté humain, on retrouve un coussin, un dossier et un repose-pieds et du côté animal, un petit escalier (avec des tiroirs pour rentabiliser l’espace), un espace pour qu’il se cache à l’intérieur et un coussin confortable pour se poser près de vous.