Une "cave sonore" pour écouter le chant du vin.

Ample, capiteux, pétillant ou gouleyant... Si ce vin pouvait s'écouter, quelle mélodie raconterait-il ? Une entreprise lyonnaise, spécialisée dans la création d'ambiances sonores, donne à entendre le chant des grands crus.

"Un jour, je me suis surpris à porter mon verre à l'oreille et à me demander : 'Quel est le son de ce vin ?'", se rappelle le président d'ATS Studios Alain Coulas, en racontant la genèse de sa "cave sonore".