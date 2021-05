Une boîte noire dans nos voitures, mais pour enregistrer quoi, au juste ?

A partir du 6 juillet 2022 , les constructeurs automobiles auront l'obligation d'intégrer dans tous leurs nouveaux modèles destinés au marché européen une sorte de boîte noire destinée à enregistrer des informations techniques. Ces dernières pourront être exploitées en cas d'accident. Quelles informations sont concernées et qui pourra y accéder ?

L'Union européenne entend doter toutes les voitures neuves d'un système inédit de collecte d'informations, assimilable à la fameuse "boîte noire" embarquée sur les avions.

L'idée est d'avoir accès à toute une liste précise d'informations techniques relatives aux secondes qui ont précédé et suivi un choc, plus ou moins violent. Sont concernées toutes les catégories de voitures (particulières et utilitaires) mais pas encore les deux-roues motorisés.

Seules les forces de l'ordre seront autorisées à avoir accès à ces données, le cas échéant. Mais pas les assureurs.

Les données concernées sont notamment la vitesse du véhicule, le degré d'activation du freinage, l'angle du volant, l'inclinaison du véhicule sur la route, l'activation ou non de l'ensemble des systèmes de sécurité du véhicule, à commencer par la ceinture.

Ce système permettra également d'identifier le type précis du véhicule afin de remonter un incident suspect directement au constructeur, si cela s'avère nécessaire.