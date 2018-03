Une Barbie à l'effigie de Hélène Darroze

Mattel, le fabricant américain de la célèbre poupée mannequin, a créé une Barbie en l'honneur de la chef doublement étoilée.

A l'occasion de la Journée internationale de la femme le 8 mars, Mattel met à l'honneur des personnalités qui ont toutes pour point commun de présenter une carrière forçant le respect. Le leitmotiv du fabricant :

prouver aux petites filles qu'elles peuvent devenir tout ce qu'elles souhaitent, pour peu qu'elles aient confiance en elles.

Parmi ces femmes d'honneur immortalisées par une poupée Barbie : la capitaine de l'équipe de football italienne Sara Gama, la championne de snowboard américaine Chloe Kim, la cinéaste Patty Jenkins ou encore la danseuse étoile chinoise Yuan Yuan Tan.

Et de son côté, Hélène Darroze représente les couleurs françaises. "Je n'avais jamais pensé avoir un jour une poupée Barbie à mon effigie, j'en suis aujourd'hui très fière et très honorée et mes deux petites filles le sont encore plus que moi, elles qui jouent avec leurs poupées Barbie tous les jours. A travers cette poupée, en tant que femme Chef cuisinier et en tant que maman, je souhaite encourager toutes les petites filles à croire en leurs rêves, et à repousser les limites. Pour cela il y a 2 règles à suivre : avoir confiance en soi et respecter ce que l'on est", souligne la cheffe, qui s'est empressée d'annoncer la nouvelle sur son compte Instagram.

A noter que la poupée ne fera pas l'objet d'une commercialisation.