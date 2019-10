Une application de réalité augmentée pour essayer virtuellement ses baskets vintage

GOAT, une plate-forme de vente en ligne de baskets, propose désormais une application qui permet de visualiser sur soi des baskets rares ou vintage et ainsi éviter d'être déçu une fois la paire livrée.

La marque a développé une fonctionnalité de réalité augmentée (AR) appelée "Try-On", proposée sur l'application de GOAT. Elle permet aux 20 millions d'utilisateurs de la plate-forme de voir à quoi ressemblent à leurs pieds une sélection de baskets exclusives. Cette sélection comprend les modèles Dunks de Nike (Deftones, FLOM, Wu-Tang et Iron Maiden), les Air Force 1 (Stash, Black Album, Head Automatica et Stash x Futura) mais aussi des échantillons rares ou inédits comme les Air Jordan 4 "Purple Travis Scott", les Air Jordan 3 "Fragment" et les Air Yeezy 1 "Glow in the Dark Tour".

"L'innovation de produit a toujours fait partie intégrante de notre entreprise et après de premiers succès avec nos lancements en AR, nous savions que Try-On était quelque chose que nous devions offrir à notre communauté", a commenté Daishin Sugano, co-fondateur de GOAT Group.

GOAT avait précédemment testé ce concept en utilisant la réalité augmentée pour proposer un aperçu de baskets rares et montrer leurs textures et matériaux.

Les marques de mode incorporent de plus en plus les technologies de réalité augmentée pour améliorer l'expérience client. Cette année, Dior a présenté un filtre Instagram personnalisable en lien avec son défilé parisien automne-hiver 2019. Ce filtre permettait de jouer avec des animations montrant les solaires DiorSoLight sur son visage ou des bandeaux sur ses cheveux. En février dernier, la marque de jouets Lego s'était associée à la messagerie Snapchat pour proposer un magasin de vêtements entièrement vide se fondant uniquement sur la réalité augmentée pour essayer une gamme de vêtements Lego Wear en édition limitée.