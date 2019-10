Une app de rencontre créée à l'ULB pour ses étudiants

Tinder ne fonctionne pas trop pour vous ?

Vous avez envie de rencontrer des gens qui partagent votre quotidien ? L’ULB a pensé à vous et vient de créer une application ciblée pour ses étudiants.

Créée par des étudiants, l’application favorise les rencontres entre étudiants sur le campus de l’université. 'Let’s Meet ULB' (le nom de l’app en question) n’est pas qu’une app de drague, le but est de faire de nouvelles connaissances. On est parfois perdu quand on arrive sur cet immense campus avec des centaines de personnes dans son auditoire. Qui, dans cet amas, vous ressemble et pourrait former votre nouveau groupe d’amis ?

Attention, il n’est pas possible pour un non-étudiant de s’y inscrire puisqu’il faut un NetID de l’ULB. Donc, a priori, pas de dérives possibles.

Et pour donner envie aux jeunes de télécharger l’app et de l’utiliser, les utilisateurs pourront gagner des cadeaux : chaque rencontre vous fait gagner des points qui vous permettront de remporter des prix.