Une Américaine cartonne sur TikTok grâce à sa bouche décrite comme la plus grande du monde

Grâce au confinement elle a développé son compte TikTok. Très vite elle a remarqué que c’est sa bouche qui cartonnait : "Je faisais beaucoup de vidéos de visages amusants, de sketches et de parodies. Mais toutes les vidéos impliquant ma bouche et des grimaces devenaient virales." confie-t-elle au site ipnoze.

Celle qui possède aujourd’hui plus de 800 000 abonnés propose des explications de sa particularité physique, des vidéos drôles où elle met en scène sa bouche et sa capacité à engloutir un sandwich en une bouchée.

Même si la communauté TikTok préfère sa grande bouche, Samantha n’en reste pas moins chanteuse et comédienne. Elle a sorti le single “Can’t Be the Only One” et s’est formée dans des établissements reconnus comme : Manhattan Comedy, UCB et Groundlings.