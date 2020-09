Un vélo électrique pliant en fibre de carbone à un prix imbattable.

La légèreté de la fibre de carbone

Morfuns présente deux nouveaux modèles, l'Eole C et l'Eole S.

Le plus économique, proposé à partir de 999 dollars (moins de 850 euros), c'est donc l'Eole C. Il s'agit d'un vélo pliable électrique doté d'un moteur de 250 W alimenté par une batterie qui lui octroie jusqu'à 45 km d'autonomie. Seul son cadre est en fibre de carbone, ce qui lui permet quand même de n'afficher que 15,8 kg sur la balance.

De son côté, l'Eole S se distingue par sa transmission à 9 vitesses, son autonomie un peu plus importante (50 km), mais surtout de nombreux autres éléments en fibre de carbone (tige de selle, potence et guidon) pour un poids de 12,8 kg seulement. Il est proposé à partir de 1259 dollars. Les premières livraisons sont prévues pour décembre 2020, dans le monde entier.

Une fois passée l'opération via Indiegogo (jusqu'à la mi-octobre), les Morfuns Eole C et Eole S devraient être proposés à respectivement 1.899 et 2.199 dollars.