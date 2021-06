Un tapis pour détecter la présence de gens et leurs mouvements chez vous

Le Laboratoire de recherche en informatique et intelligence artificielle (CSAIL) de l'Institut de technologie du Massachusetts (MIT) vient de communiquer sur son travail concernant ce tapis "intelligent". Il a été fabriqué à partir d'un film sensible à la pression et d'un fil conducteur, avec plus de neuf mille capteurs s'étendant sur environ 10 m de long. Chacun de ces capteurs convertit la pression humaine en un signal électrique, grâce au moindre contact physique, qu'il s'agisse du pied, d'une main, du torse, etc.

Le système a été spécifiquement entraîné sur des données tactiles précises, à l'image d'une personne faisant des pompes. L'idée est qu'il enregistre tout un tas de situations et que l'apprentissage automatique fasse son œuvre. Actuellement, le modèle mis en place serait ainsi capable de prédire la position d'une personne avec une marge d'erreur de moins de 10 cm. Concernant la classification d'actions spécifiques (marcher, se retourner, s'accroupir, s'asseoir, rouler, faire des pompes, etc.), le système s'avère précis dans 97% des cas. Pour le moment, il lui est évidemment difficile de prédire les poses sans contact explicite avec le sol.