Un robot-chien pour remplacer l'homme dans les endroits dangereux.

C'est un robot à quatre pattes déambulant dans les couloirs de l'École des Mines de Nancy et répondant au doux nom de Scar : cette merveille de technologie se prépare à acquérir les capacités qui lui permettront d'aller explorer des endroits trop dangereux pour l'homme.

Scar pour "Système complexe d'assistance robotisée"

"C'est la pointe de la science !", s'émerveille Paul Lecomte, élève ingénieur en troisième année, télécommande avec écran en main pour guider et programmer ce robot-toutou qu'il fait avancer, monter, descendre ou se mettre sur le dos comme s'il voulait des caresses... Scar est alors capable de se remettre sur ses pattes.

"C'est marrant, il ressemble à un animal et on ressent des sentiments. C'est de l'anthropomorphisme", sourit Quentin Helaine, ingénieur de recherches à l'école et "maître" de Scar.

Scar, le méchant dans le "Roi Lion" pour les élèves mais aussi acronyme de "Système complexe d'assistance robotisée", a été acheté 80.000 euros à la société américaine Boston Dynamics.

"C'est bien moins cher qu'un robot destiné à la recherche, 600.000 euros", constate Pascal Vaxivière, maître de conférences et un des responsables du domaine robotique de l'école, où Scar côtoie ses congénères humanoïdes "Pepper", "Nao" et "Minoxide".