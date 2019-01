Un portable réparable, recyclable, éthique... C'est le projet Fairphone

Adrien Montagut-Romans a créé le Fairphone pour lutter contre les conséquences environnementales et sociales de la production de téléphones. Brut l'a rencontré.

"Moi, je n'étudie pas. Mon travail, c'est de récolter des minerais", explique un enfant congolais. Parmi les nombreux composants d'un téléphone, il y a le cobalt, un métal massivement récolté dans les mines de la République démocratique du Congo, où le travail infantile perdure. C'est pourquoi la production démesurée de téléphones portables est étroitement liée à des conditions de travail excessives. À cela s'ajoutent les conséquences néfastes qui pèsent sur l'environnement. En effet, les composants d'un téléphone sont difficilement recyclables. Conscient de ce lourd constat, Adrien Montagut-Romans a créé le Fairphone.

Limiter la production de portables

L'avantage du Fairphone est qu'il est entièrement démontable. Cet attribut lui permet d'être recyclé plus simplement mais aussi d'avoir une espérance de vie plus longue. En effet, l'utilisateur peut réparer rapidement le téléphone en extrayant les pièces défectueuses pour les remplacer par des neuves.

Adrien Montagut-Romans rappelle que "la meilleure façon de limiter son impact, c'est de ne pas avoir de smartphone tout court". Pour limiter cette consommation, Adrien Montagut-Romans propose de louer les Fairphones afin d'augmenter un maximum leur durée d'usage. "Si on ne sort pas de ce système de vente, on va dans le mur", s'alarme-t-il. 88% des Français changent de portable même s'il fonctionne toujours...