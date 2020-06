Un parfum à l'odeur de l'espace, commandé par la NASA

Si vous vous êtes déjà demandé quelle pouvait bien être l’odeur de l’espace (et s’il en avait une d’ailleurs), un nouveau parfum pourrait bien répondre à vos interrogations.

Un kickstarter a été récemment lancé pour un nouveau parfum appelé "Eau de Space" afin de partager l’odeur de l’espace extra-atmosphérique sur Terre.

Le parfum a été développé par Steve Pearce, comme l’explique le chef de produit Eau de Space Matt Richmond sur CNN. Pearce est un chimiste et le fondateur d’Omega Ingredients, une entreprise axée sur la "création de saveurs et d’ingrédients naturels de la plus haute qualité, axés sur la provenance, pour l’industrie alimentaire et des boissons", indique le site Web.

Créé pour habituer les astronautes à l’odeur spécifique de l’espace

Pearce a été initialement engagé par la NASA pour recréer l’odeur en 2008 et il lui avait fallu quatre ans pour la développer, a expliqué Richmond. Il a été créé pour aider les astronautes à s’habituer avant de se lancer en orbite. L’objectif de la NASA étant d’éliminer toute surprise potentielle que les astronautes pourraient rencontrer ou vivre dans l’espace et qui pourrait nuire à leur sécurité.

"C’est un peu comme l’odeur d’un pistolet, juste après avoir tiré", a déclaré Peggy Whitson à CNN, astronaute et ancienne résidente de la Station spatiale internationale, dans une interview de 2002 sur l’odeur de l’espace. "Je pense qu’il a une espèce d’odeur presque amère en plus de fumée et de brûlé".

Richmond a déclaré qu’il avait du mal à décrire l’odeur du parfum, ajoutant :

"Les astronautes décrivent l’odeur comme un mélange de poudre à canon, de steak poêlé, de framboises et de rhum."

L’objectif principal de l’entreprise avec "Eau de Space" est d’augmenter l’intérêt des élèves de la maternelle à la rhéto pour les sciences et les études scientifiques grâce à ce que Richmond a appelé "l’éducation expérientielle". Un projet en cours de financement sur Kickstarter et qui permettra la commercialisation de ce parfum hors du commun.

Richmond a également révélé à CNN qu’ils cherchaient à sortir un parfum appelé "Smell of the Moon".