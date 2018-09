Un nouveau logo PEGI apparaît pour prévenir les joueurs d'achats intégrés

On apprend par 4wearegamers que l'initiative a été confirmée par PEGI qui est le système européen de classification des jeux. Vous pourrez reconnaître aisément le logo puisque'il représentera une main qui tient une carte bancaire . Cela permettra donc à la fois aux joueurs, mais également aux parents de pouvoir appréhender pour le futur. Cette signalétique touchera tous les jeux qui disposeront de microtransactions, de loot boxes, de DLC, et autres formes d'achats intégrés. Le souci est que cette forme d'achat fait presque partie de chaque jeu maintenant, nous risquons de la voir très régulièrement.

Nous ne comptons plus le nombre de témoignages de parents qui se plaignent ou déclarent que leurs enfants ont utilisé leurs cartes de crédit pour payer du contenu non matériel. Appelé achat intégré ou in-game, lorsqu'un jeu disposera de microtransactions, une signalétique sera visible sur la boite du jeu grâce à PEGI.

Simon Little, directeur général de PEGI S.A. déclare :

" Sensibiliser les parents sur la présence " d’achats intégrés " dans un jeu vidéo est une première étape importante. PEGI rend cette information disponible dans les points de vente, afin que les parents puissent décider de la façon dont ils veulent gérer ou limiter les dépenses de leurs enfants. Bien que nous sachions que les parents utilisent différentes méthodes pour contrôler les dépenses, les outils de contrôle parental sont recommandés, car très efficaces pour s’assurer que l’expérience en ligne de leurs enfants est sécurisée. Dialoguer avec ses enfants sur les jeux qu’ils apprécient est également fondamental pour tous les parents. Cela leur donne l’expérience nécessaire pour mettre en place un environnement de jeu qui convienne à toute la famille. "

Nous rappelons qu'il est important de regarder les différentes signalétiques et de les respecter si possible. PEGI classifie les jeux par âge (3 ans, 7 ans, 12 ans, 16 ans et 18 ans). Il y a également des catégories rappelant que le titre comporte ou parle de drogue, sexe, jeu de hasard, jeu en ligne, violence, langage grossier, peur et discrimination. Sachez également que les constructeurs vous permettent d'installer un contrôle parentalsur vos consoles.