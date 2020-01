Un module commercial pour la Station spatiale internationale d'ici 2024

La NASA a choisi Axiom Space pour le développement et le lancement d'un module commercial qui sera rattaché à la Station spatiale internationale (ISS) pour un minimum de 5 ans. Le module servira de centre de recherche et de fabrication, de lieu d'habitation et d'observatoire de la Terre.

Les deux organismes n'ont pas encore révélé l'apparence que prendra l'intérieur de cet espace mais il s'inspirerait des conceptions publiées en 2018 par Philippe Starck.

Axiom avait fait appel au designer français pour créer l'intérieur d'un module d'habitation qui accueillera des visiteurs de l'ISS dans le cadre de son programme de tourisme spatial, qui a été confirmé en début d'année. Starck souhaitait créer un cocon "inspiré de l'univers fœtal". Les murs matelassés sont équipés de petites lampes LED qui changent de couleur en fonction de la vue extérieure.

Quand la SSI cessera d'être en activité, le module Axiom s'en détachera et effectuera des vols dans l'espace en tant que station commerciale à usage international. "Le rêve humain d'accès universel à la vie et au travail dans l'espace est en passe de se réaliser", affirme l'entreprise. Le lancement du module aura lieu courant 2024.