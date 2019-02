Un million de nouveaux internautes dans le monde chaque jour

La planète compte désormais plus de 4,3 milliards d'internautes dont près de 80% sont actifs sur les réseaux sociaux, selon le nouveau rapport Digital 2019 publié par l'agence We Are Social et la plate-forme de gestion des médias sociaux Hootsuite.

Cela signifie que 57% des être humains se connectent aujourd'hui à Internet. En un an, le monde a ainsi gagné plus de 367 millions d'internautes supplémentaires, soit une progression de 9,1%.

L'Amérique du Nord et la Scandinavie affichent le taux de pénétration d'Internet le plus élevé, avec 95% de la population connectée, juste devant l'Europe de l'Ouest (94%). Ce taux est de 88% dans le sud de l'Europe, de 80% en Europe de l'Est et de 73% en Amérique du Sud. À l'inverse, il n'est que de 12% en Afrique centrale et de 32% en Afrique de l'Est. Dans le détail, à noter le score exceptionnel du Qatar, des Émirats arabes unis ou encore de l'Islande, où 99% de la population est connectée. Un score à comparer au 0,08% de la Corée du Nord! Les internautes surfent en moyenne 6h42 par jour, avec de larges disparités. Les Philippins sont ainsi les plus accros (10h02) tandis que les Français sont beaucoup plus raisonnables (4h38).

Sans surprise, les réseaux sociaux sont particulièrement prisés des internautes, où qu'ils habitent, au point que 3,484 milliards de personnes y sont actives, soit 45% de la population mondiale. Au niveau des régions, c'est en Amérique du Nord et dans l'est de l'Asie que le taux de pénétration des réseaux sociaux est le plus important (70%), devant l'Europe du Nord (67%) et l'Amérique du Sud (66%). Sans surprise, c'est bien évidemment en Afrique centrale que ce taux est le plus faible (7%). Les personnes présentes sur les réseaux sociaux y consacrent en moyenne 2h16 par jour et ce sont une nouvelle fois les Philippins qui s'y adonnent le plus (4h12), les Français étant quant à eux bien en dessous de la moyenne (1h17).

Le rapport "Global Digital 2019" cumule des données issues de publications de partenaires tels que GlobalWebIndex, GSMA Intelligence, Statista, Locowise et SimilarWeb.