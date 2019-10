Un Leica M3 estimé autour de 50.000 euros

La maison britannique Chiswick Auctions va mettre en vente aux enchères un exemplaire exceptionnel de Leica M3, estimé entre 40.000 et 50.000 livres, soit entre environ 45.000 et 56.000 euros.

Chiswick Auctions organise régulièrement des ventes dédiées à l'univers de la photographie. La prochaine, qui se tiendra à Londres le jeudi 14 novembre 2019, proposera un objet réellement exceptionnel, un Leica M3 en état de marche bien qu'usé, le 15e jamais produit par la marque allemande.

Leica a produit près de 250.000 exemplaires de M3 entre 1954 et 1967, la plupart disposant d'une finition chromée. Ceux adoptant la teinte noire étaient beaucoup plus rares et souvent réservés aux photographes professionnels comme Henri Cartier-Bresson, qui ont su faire passer ce modèle à la postérité.

Avec sa monture d'objectif interchangeable à baïonnette, le M3 a en son temps révolutionné le monde de la photographie, inaugurant par ailleurs plusieurs nouvelles fonctionnalités, parmi lesquelles un levier d'armement et un compteur de vues automatique.

A titre indicatif, un exemplaire du Leica M3 peinture noire a été vendu 320.000 livres en 2014 à Hong Kong, soit l'équivalent de près de 360.000 euros!