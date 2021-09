Un homme saoul rejoint l’équipe de recherches mise en place pour le retrouver

Beyhan Mutlu, 50 ans, a été porté disparu près de la ville turque d’İnegöl après une nuit de beuverie avec des amis. La police a alors soupçonné qu’il s’est égaré dans les bois et qu’il fallait lancer une équipe de recherche pour le retrouver.

Des équipes de recherche et de sauvetage de la région de Bursa ont commencé à parcourir la zone pour tenter de le retrouver et des locaux se sont ensuite ajoutés au fur et à mesure que les habitants apprenaient la nouvelle de sa disparition.

Selon NTV, rapporté par breezyscroll, au beau milieu de la recherche, les participants se sont mis à crier son nom comme personne ne trouvait de traces de lui. Un homme dans l’équipe s’est alors avancé en disant "Je suis là, qui cherchons-nous ?". On ne sait pas comment les participants ne l’ont pas reconnu et pourquoi ses amis faisant partie de l’équipe ne se sont pas rendu compte qu’il les accompagnait dans les recherches mais tout est bien qui finit bien.