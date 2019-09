Un escape game pour apprendre à sauver des vies à Bruxelles

Lors de la Journée mondiale des premiers secours, ce samedi 14 septembre, la Croix-Rouge organise un 'Rescue Game'

Surfant sur la vague des Escape Rooms qui fleurissent de plus en plus dans toutes les villes et sur tous les thèmes, la Croix-Rouge organise le premier Rescue Game, annonçant une longue série, on l'espère.

Le principe est simple : différents groupes auront 8 minutes (délais pour l'arrivée d'une ambulance) pour maintenir le blessé ou malade en vie. Vous aurez également divers jeux pour apprendre les différents gestes qui sauvent.

Rendez-vous samedi 14 septembre (de 10h à 13h) à l’Athénée Royal Crommelynck, avenue Orban 73, à Bruxelles et ici pour réserver vos places!