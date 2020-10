Un emoji spécial "Père Noël" non binaire bientôt disponible - © Courtesy of Emojipedia

Ho ho ho, Noël est bientôt là et Apple a déjà tout prévu. Pour se mettre dans l'ambiance chaleureuse des fêtes de fin d'année, la marque à la pomme a dévoilé un nouvel emoji spécial Noël dans le cadre de sa campagne pour plus de diversité. Cet émoji non binaire, approuvé par le Consortium Unicode, sera disponible dans la version iOS 14.2, attendue d'ici fin octobre. En attendant, une version béta a d'ores et déjà été proposée aux développeurs et un premier aperçu a été dévoilé sur Twitter.

Mx Claus, un Père Noël inclusif non genré Baptisé "Mx Claus", cet émoji représente un "Père Noël" ou une "Mère Noël" dont le genre n'est pas défini. Un nouveau look sans barbe pour renforcer le côté androgyne tout en gardant les lunettes de vue et le chapeau rouge et blanc typique de "Santa Claus". Apple poursuit son engagement pour proposer plus de diversité dans ses emojis, comme l'atteste cette nouvelle salve. Le drapeau transgenre ou encore d'autres emojis non binaires et inclusifs tels qu'un homme portant une robe de mariée et un autre donnant le biberon à un bébé font partie de ces nouveautés.