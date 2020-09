Un drone comme agent de sécurité dans la maison, ça va bientôt être possible !

Il s'agit d'un petit drone capable de naviguer dans n'importe quelle pièce et qui permet d'offrir de nombreux points de vue à distance sans avoir à disposer de tout un arsenal de caméras. Il sera disponible en 2021.

Une seule caméra pour l'ensemble des pièces de la maison

La Ring Always Home Cam est une caméra capable d'offrir différents points de vue dans la maison simplement en volant d'une pièce à l'autre. Dès lors, il n'y a plus besoin d'acheter une multitude d'appareils à placer un peu partout, quand une seule caméra peut s'en aller tout observer elle-même.

A distance, ses utilisateurs pourront ainsi vérifier si les portes sont bien fermées ou si le four a été laissé allumé par mégarde.

Couplée au système de déclenchement d'alarme Ring Alarm, la caméra peut même se mettre à décoller instantanément en cas d'intrusion ou de mouvement suspect.

Lorsqu'elle n'est pas utilisée, elle reste dans sa station d'accueil et ne commence à enregistrer que lorsqu'elle quitte sa base et se met à voler. Compacte et légère, elle peut suivre des chemins prédéterminés par l'utilisateur. Évidemment, ce produit intègre une technologie d'évitement d'obstacles pour ne rien renverser.

L'Always Home Cam de Ring sera d'abord lancée aux États-Unis, en 2021.