Un bloc de marbre livré au Château de Versailles avec 300 ans de retard

Vous vous plaignez du retard de vos livraisons ? Figurez-vous que chez certains, l'attente peut être bien supérieure à quelques semaines ou mois!

En effet, un bloc de marbre, commandé il y a 349 ans pour la construction du château de Versailles, va enfin être délivré à son destinataire annonce Le Parisien.

Ce bloc de marbre avait initialement été commandé pour créer une chapelle au château, mais sa livraison avait été annulée par Versailles pour une histoire de délais.

Ce beau bébé de trois tonnes a été retrouvé dans un bosquet par les exploitants d'une carrière de Caunes dans l'Aude, précise le journal. Commandé au XVIIe siècle, le marbre sera bel et bien livré, mais le délai d'attente sera tout aussi long. Et pour cause, l'itinéraire et les moyens de transport seront ceux de l'époque, à savoir un chariot de bois tiré par des cheveux jusqu'au canal du Midi.

Le bloc devrait faire plusieurs étapes dans plusieurs grandes villes de France.