Un artiste japonais transforme des memes de chats en sculptures

L’artiste japonais Meetissai adore les chats et les memes alors les memes de chats…

Il a décidé de contourner l’impossibilité physique de ces images en leur donnant vie à travers la sculpture. Il passe donc son temps libre à recréer des animaux célèbres d’Internet qui ont été photographiés à un moment qui rend l’image hilarante ou par des panoramas bien ratés. Il a commencé par les chats mais ne s’arrête désormais plus et utilise tous les animaux qui lui plaisent et qui deviennent des memes récurrent. Voici un aperçu de ses œuvres qui nous font rire depuis un an.