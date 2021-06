Un 3e oeil pour éviter les obstacles lorsque l'on consulte son smartphone dans la rue

Dans sa forme actuelle, ce troisième œil n'est vraiment pas discret, prenant un peu l'aspect d'une grosse lampe frontale en plastique translucide. Il comprend notamment un gyroscope, un haut-parleur et un capteur sonar à ultrasons pour détecter les obstacles.

Il se place sur le front et s'ouvre automatiquement dès que l'on regarde son smartphone. A l'inverse, il se referme lorsque l'on relève la tête.

Son rôle est de détecter les obstacles et de prévenir de leur présence via un bip. Techniquement, le concept repose sur la plateforme open source Arduino.



A travers ce projet, l'étudiant sud-coréen Minwook Paeng espère que les gens porteront un regard critique sur l'homme actuel et ses (mauvaises) habitudes, qui le font évoluer d'Homo Sapiens à "Phono Sapiens". Il travaille d'ores et déjà sur d'autres projets propres à cette nouvelle "évolution" de l'homme.