Trois youtubeurs qui vont vous faire aimer les maths

Youtube regorge de vidéos et de vulgarisation de contenus mathématiques qui vont vous faire aimer la matière. Des professeurs transformés en Youtubeurs proposent des cours et des anecdotes, chacun à leur façon et cumulent des milliers de vues. Il n'y a plus d'excuse pour ne pas comprendre les mathématiques. Les contenus de vulgarisation sur internet attirent des internautes. Des youtubeurs/professeurs expliquent en un clin d’œil et d'une façon ludique le théorème de Thalès, de Pythagore ou encore la "face cachée des tables de multiplication." Des vidéos qui pour certaines atteignent le million de vues. Voici une sélection de Youtubeurs français mais les math restent universelles !

Le plus ludique Micmaths, de son vrai nom Mickaël Launay, enseigne les mathématiques à travers des anecdotes, des jeux et la culture pop. Avec lui, la quatrième dimension, la solution pour vaincre le jeu des bâtonnets à Fort Boyard ou le rapport entre les maths et le football n'auront plus de secret pour vous.

Le plus musical Professeur de mathématiques et passionné de rap, Radouanne Abbassi a lié ses deux activités pour rapper des leçons de statistiques et de théorèmes. Des sons filmés, dans lesquels apparaissent ses élèves, et mis en ligne sur Youtube sur sa chaîne Great Teacher Issaba (GTI). Avec un total de huit leçons, dont la dernière remonte à septembre 2019, on peut toujours lire sous ses vidéos des commentaires de personnes qui s'impatientent pour réviser : "Pourrais-tu faire un rap sur les fonctions affines s'il te plait, je n'avais pas compris cette leçon ?"