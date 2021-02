Trois comptes Instagram à suivre pour les allergiques à la Saint-Valentin

Rupture par texto, relance douteuse d’ex et punchlines antiromantiques… Sur Instagram, des comptes jouent les grinchs de la Fête des amoureux. Et c’est hilarant !

Vous détestez la Saint-Valentin ? Les petits cœurs, très peu pour vous ! D’ailleurs, à vos yeux, il s’agit d’une fête commerciale, créée pour booster les ventes de roses et de chocolats…

Du texto qui ne laisse aucun doute sur la fin de la relation au dévastateur "vu" ou "lu" qui laisse le destinataire dans le désespoir de la non réponse, "Tej par texto" répertorie ces échanges de l'amour 2.0. Ce sont les internautes qui envoient eux-mêmes leurs captures d'écran.

A l'heure des applis de rencontres, rien de plus courant que de se faire "tej par texto". Comprenez : vous faire éconduire par téléphone . Et pour se faire larguer, à l'heure des applis de rencontres, les méthodes sont nombreuses.

"Ex relou", quand l'un des deux n'a pas compris que c'était fini

Ils sont flippants, ils sont lourds et avec eux/elles, ça n'a pas fonctionné. Eux/elles, ce sont les ex relou. Et ils seraient prêts à tout pour revenir (dés)enchanter votre quotidien.

Sur le compte "Ex relou", Martin Bachelard publie sur son feed les tentatives les plus foireuses reçues par les internautes de la part de leur ex. Parfois désespérés, très souvent archi comiques, ces messages nous rappellent qu'il se peut que nous aussi, ayons été un jour, peut-être, cet être qui attendait encore quelque chose de la relation...

Fort de 218.000 abonnés, le créateur du compte a lui aussi adapté son compte en ouvrage, publié aux éditions Lattès, en collaboration avec l'illustratrice Lucy Macaroni.