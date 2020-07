"Quand est-ce qu'on arrive ? C'est encore loin ?" Si l'envie de coller son enfant impatient devant l'écran d'une tablette lors d'un long trajet en voiture ou en train est compréhensible, les vacances représentent (du moins une fois arrivé à destination) l'occasion rêvée pour toute la famille de déconnecter des appareils électroniques au profit d'activités ludiques et conviviales.

Séances de lecture en famille

Trois activités pour éloigner les enfants des écrans cet été. - © Maskot - Getty Images/Maskot

C'est à la maison que la tentation des écrans se fait la plus grande. Et quelle meilleure alternative aux écrans que la lecture ? Au lieu de s'installer devant la télévision pour regarder un film, on peut par exemple opter pour des livres audio à écouter en famille.

Si vous sentez que votre enfant possède la fibre créative, vous pouvez également l'inciter à inventer sa propre histoire. Certaines enseignes comme Epopia proposent des kits de lecture interactive : l'enfant reçoit par lettre le début d'un récit dont il devra imaginer la suite...