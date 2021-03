Tom Cruise or not Tom Cruise ? Ce compte sème la confusion sur les réseaux sociaux

Non, il ne s'agit pas de Tom Cruise. Sur TikTok, c'est la confusion la plus totale depuis qu'un compte montre ce qui semble être la star hollywoodienne dans trois vidéos.

Le succès hallucinant de vidéos fabriquées de toutes pièces

En à peine trois jours, ce compte a bluffé les utilisateurs de la plateforme en diffusant des vidéos mettant en scène prétendument Tom Cruise. Pourtant, il s'agit bel et bien de "deepfakes", ces vidéos créées par une intelligence artificielle, comme l'a souligné The Daily Beast, en expliquant que la personne sur les vidéos a l'air bien plus jeune et plus grande que l'acteur américain.

D'autres éléments permettent également de questionner la véracité de ces images puisque le son semble aussi avoir été travaillé. Pour le moment, Tom Cruise n'a pas commenté ce buzz sur ses comptes officiels et le compte TikTok en question n'a pas rempli de biographie.

Pourtant, 3 jours après avoir publié sa première vidéo sur la plateforme, le compte a déjà atteint plus de 200.000 abonnés et des millions de vues.

Des vidéos aux contenus très perturbants qui le montrent faisant du golf, tombant par terre et réalisant un tour de magie. Dans sa première vidéo, qui cumule plus de 5,5 millions de vues, l'acteur s'exprime mystérieusement : "Si vous aimez ce que vous voyez, attendez juste de voir ce qui va suivre !".