Depuis le 1er mai, alors que la saison des festivals de musique vient de s’ouvrir, l’application de rencontres Tinder permet aux festivaliers de chercher l’âme sœur avant même de prendre la route.

L’application a annoncé ce nouveau mode en début de semaine. Il n’est pas sans rappeler le mode « Spring Break » précédemment proposé aux Etats-Unis, il permet de « matcher et de discuter avant de confectionner sa couronne de fleurs », peut-on lire dans un communiqué.

Tinder is going on tour this festival season. Find your crowd by getting in #FestivalMode. Click the link below to claim your badge to let others know which festival you’re attending and find someone who wont mind that you haven’t showered in a few days.