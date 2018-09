TEST : Marvel’s Spider-Man sur PS4

Une brise de fraîcheur chez Marvel

Vous commencez donc l'aventure dans la peau de Peter Parker, âgé de 23 anset maintenant expérimenté de huit années dans le costume de Spider-Man. Univers Marvel oblige, vous résidez dans une ville de New-York où le crime est quotidien et où les super vilains font la fille pour faire valoir leurs projets maléfiques. Connaissant tous les ennemis principaux de notre protagoniste, il est certain que vous aurez du fil à retordre en tâchant de maintenir l'ordre. Vous voilà donc lâché en plein cœur de la ville américaine se présentant sous forme d'un open-world de taille raisonnable, mais qui offre surtout une totale liberté de mouvements, souvent très verticaux. Spider-Man pourra en effet se balancer d'immeuble en immeuble avec ses toiles pour venir à la rescousse des habitants et de ses amis. Au fil de l'aventure, les joueurs pourront par ailleurs débloquer certaines aptitudes pour se déplacer de manière toujours plus agile. Après plusieurs heures passées à se balader dans la ville, que l'on s'attache à une mission ou non, le plaisir de voyager est bien là. Au ras du sol, les habitants ne se gênent pas pour faire des commentaires sur Spider-Man lors de son passage, alors qu'à hauteur des plus hauts buildings, la vue est juste impressionnante. Nous aurons particulièrement été subjugués par les effets de lumière sur la ville tout entière au coucher ou lever du soleil. Car oui, le jeu comprend également un cycle jour/nuit et une météo dynamique qui, une fois l'aventure principale terminée, pourra être paramétrée comme bon nous semble.

Comme nous vous le disions, Peter Parker devra lutter contre une flopée d'ennemis déjà présentés dans les comics. Cette aventure, créée de toutes pièces par le studio, ne figure à l'heure actuelle dans aucuns comics, même si les plans de Marvel comptent déjà un premier tome pour ces nouvelles histoires. Le joueur sera par conséquent confronté à des personnages cultes de l'univers de Spider-Man comme Martin Li (Mister Negative), Shocker, Taskmaster et d'autresque nous garderons secrets pour ne pas tout vous dévoiler. Cependant, Insomniac Games n'a pas souhaité se focaliser sur Spidey pour cette aventure et n'hésite pas à l'enrichir de phases de gameplay où le joueur contrôle Peter Parker, devant lui aussi faire face à ses problèmes de vie privée. Mary Jane et Miles Morales auront eux aussi droit à quelques passages plutôt typés infiltration, histoire que le joueur puisse approcher de façon plus intime l'homme qui se cache sous le costume rouge. Néanmoins, ces phases d'infiltrations délivrent une expérience de jeu drastiquement différente des chapitres avec Spider-Man. Le gameplay est d'office plus lent, le joueur devra être plus attentif et ces séquences viendront légèrement casser le rythme de l'aventure, mais de façon bien dosée. Comptez au total une bonne vingtaine d'heures de jeu pour compléter l'aventure principale et les missions annexes.