Test du Super Smash Bros. Ultimate

Puisant directement dans les ressources de son univers avec la présence de licences incontournables comme Pokémon, Mario, Kirby, Bayonetta, Star Fox, Zelda et même Wii Fit, Nintendo ne s'arrête pas là et va jusqu'à présenter des personnages cultes des éditeurs Capcom et Konami pour délivrer une énorme dose de fan service. Solid Snake, Ryu et Ken n'ont qu'à bien se tenir, les personnages les plus mignons ne sont pas forcément les plus doux...

Ceci dit, il ne s'agira pas de se contenter de combattre l'ennemi avec un personnage au choix et marteler une touche d'attaque pour le remporter. Super Smash Bros. Ultimate met en effet sur table un gameplay plus subtil , quoique très fidèle à ce qui s'est fait auparavant dans la série.

A partir d'ici, votre rôle, dans la peau de Kirby pour commencer, sera d'affronter à la chaîne ces versions grises aux yeux rouges des personnages du jeu afin de tenter de les remporter. Par la suite il sera ainsi possible de changer de combattant à volonté. Cette aventure se présente sous une forme de jeu de plateau sur lequel le joueur déplacera son personnage pour sélectionner le combat qu'il désire car oui, il est possible d'emprunter plusieurs voies sur ce terrain de jeu. Ainsi, au vu des possibilités d'itinéraire et la durée de certains combats, ce mode de jeu présente une durée de vie assez conséquente, et il sera facile de passer plusieurs dizaines d'heures de jeu à essayer de compléter la liste du roster de personnages jouables.

Commençons par ce qui est à nos yeux le mode le plus intéressant pour tout joueur désirant découvrir le titre en solo, le mode aventure intitulé " La Lueur du Monde" . Bien que les Smash Bros. ne soient pas réputés pour leur scénario, cet opus propose néanmoins une aventure dans laquelle les âmes de tous les personnages de Smash Bros., à l'exception de notre petit Kirby, ont été capturées par le Dieu de la Lumière. Ce dernier a par la suite créé des répliques maléfiques de ces personnages afin d'y incorporer ces âmes et leur donner vie.

Attention que ces combats sont disponibles durant une durée limitée , et certaines conditions de combat seront à respecter pour remporter l'esprit en question. Ces esprits sont triés par classe, de Novice à Légende en passant par Pro et Vétéran. Plus la classe de l'esprit est élevée, plus le combat sera difficile. Néanmoins, il est évident qu'un esprit de Légende sera très efficace en tant qu'allié dans les combats. Bien que constituer une équipe d'esprits forts pour battre l'adversaire soit louable, il faudra garder en mémoire que triompher avec une équipe faible octroiera davantage de récompenses, dont des orbes pour invoquer (débloquer) certains esprits.

Quand le besoin de varier les plaisirs devient primordial

A côté du mode Aventure, nous avons le mode Smash qui propose différents types de combat, du simple match classique au Smash en bande (3v3 ou 5v5) en passant par les tournois ou le Smash spécial proposant des affrontements très particuliers. Dans ce mode, il est par exemple possible de débuter un match avec 300% de dégâts, un smash général faisant intervenir tout le casting du jeu ou bien un Smash divers dans lequel le joueur pourra changer la taille, le couvre-chef, l'équipement du personnage ou les effets d'arène comme la gravité, la caméra, la vitesse... bref, c'est précisément ici que les combattants pourront se faire plaisir dans Super Smash Bros. Ultimate avec des règles qui leur plaît.

Sur le côté, nous constatons aussi la présence d'un mode Classique se présentant sous la forme d'une fresque propre à chaque personnage du casting. Une fois encore, la rejouabilité est ici très grande. Le but est simple, il faudra enchaîner une série de combats et les terminer en un temps record pour remporter et accumuler des points qui serviront à dévoiler petit à petit une superbe fresque dédiée au personnage sélectionné. Plus le joueur avance dans la fresque, plus "l'intensité" des combats augmente et donc la difficulté. Dans le même menu figurent les modes entraînement ou Smash en Masse dans lequel il faut se débarrasser d'une horde d'adversaire.

Super Smash Bros. Ultimate proposant un mode multijoueur, il nous a été impossible de le tester durant notre période d'essai puisque les serveurs n'étaient pas encore disponibles.

Super Smash Bros. Ultimate est en définitive le jeu de combat le plus complet de Nintendo. Il représente un condensé de tout ce que chaque personnage de ce copieux line-up a à offrir aux joueurs et intègre plusieurs modes de jeu afin d'assouvir leurs envies de collectionnite ou de combat avec de nombreuses variantes pour une durée de vie exemplaire. Il s'agit donc bien du Super Smash Bros. Ultime que les joueurs attendaient, tout en conservant le gameplay phare de la licence et les sensations qui vont avec.

Histoire de renforcer ce sentiment de nostalgie, Nintendo a aussi cru bon de proposer un adaptateur rendant les anciennes manettes Gamecube compatibles. What Else?