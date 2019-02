Test de jeu : Anthem, un coup d’œil sur l’avenir du jeu vidéo

Anthem possède néanmoins un concept assez unique. Son monde fictif fut créé de toute pièce avec une technologie utilisée par les " créateurs " et abandonnée dans le monde ouvert que le jeu nous offre. Cette technologie permet donc de façonner le monde et, bien entendu, représente un danger potentiel pour quiconque de mal intentionné qui voudrait s’en emparer.

Lorsque 4wearegamers pense à Anthem, ils pensent surtout au studio derrière sa création. Après un échec cuisant sur le retour de sa plus célèbre franchise avec Mass Effect: Andromeda , BioWare avait tout à prouver avec son nouveau-né. Dès sa révélation en 2017, le jeu présentait des visuels très prometteurs, riches en détails. Mais cela n’empêchait pas les joueurs de rester sceptiques face à la promesse d’un monde vaste et rempli d’activités.

Lors de la découverte des lieux, on se plait à regarder à droite, à gauche, à découvrir ce à quoi peuvent bien servir ces PNJ et même récolter l’une ou l’autre relique pouvant apporter un peu plus de substance au scénario sauf qu’après plusieurs dizaines d’allers-retours, on se rend vite compte des ambitions stoppées nettes des développeurs pour des raisons obscures. Dialoguer avec les habitants de Fort Tarsis est en effet peu intéressant . Leurs discours ne se résument qu’à de petites anecdotes que deux voisines de village peuvent s’échanger, agrémenter de temps à autre par un choix s’offrant aux joueurs entre deux possibilités de dialogues qui n’aboutissent à aucune conséquence vis-à-vis de leur relation avec le personnage du joueur (appelé Freelancer dans le jeu). Leur seule utilité , outre le fait de distribuer de façon assez passive des missions annexes et principales en ce qui concerne les rares personnages principaux, sera de proposer des éléments de customisation ou des ressources assez chères que pour pousser le joueur à investir du vrai argent dans le jeu pour ne pas perdre des dizaines d’heures de jeu pour obtenir une pièce d’armure purement esthétique.

Dès le début de cette aventure, Anthem nous plonge dans une mise en scène incroyable. On se retrouve au beau milieu d’un cataclysme touchant de plein fouet l’environnement, ne laissant que chaos et obscurité sur son sciage. La mission du Javelin que nous incarnons tourne alors au cauchemar et force l’escouade à se replier. S’en suit le retour à Fort Tarsis, le hub du jeu, qui symbolise aussi notre premier vrai coup d'oeil au QG de notre protagoniste. Le premier constat est là, Fort Taris ne ressemble déjà plus aux allées grouillant de monde présentées à l’E3 en 2017 .

Un aperçu de l’avenir du jeu vidéo

Lorsque l’on pointe du doigt la direction artistique d’Anthem, nous pouvons clairement affirmer qu’il s’agit d’un des plus beaux open-world jamais réalisés. Le jeu ne délivre pas une map immense, mais son level design se suffit à lui-même.

Dès que l’on part en exploration libre ou en mission, on se surprend bien souvent à contempler les décors et l’incroyable verticalité du tout.

Le soft propose un monde très vivant, cohérent et prouve que BioWare possède un grand savoir-faire dans sa maîtrise de la modélisation d’éléments et des jeux de lumière. On y aperçoit de petites créatures (ennemies ou non) joncher le sol, des monstres volants rôder au loin sous un soleil couchant d’un orange intense… Y contrôler son Javelin grâce à son système de vol à la Iron Man renforce ce sentiment de liberté dans un monde totalement sauvage. Au bout d’une petite heure de jeu, on apprend rapidement à maîtriser le vol de l’engin, ce qui permet enfin d’explorer à sa guise grottes, chutes d’eau et pics rocheux. Jusqu’ici, presque aucun jeu ne nous aura procuré de si bonnes sensations d’exploration. Testé sur Xbox One X en 4K natif, il va de soi que le rendu sera d’office supérieur sur des cartes graphiques de dernière génération comme la RTX 2080 Ti de chez Nvidia. Nous avons devant nos yeux un parfait exemple de ce que pourrait être le jeu vidéo de demain, une vision qui possède malheureusement une face cachée qui nous effraie malgré tout…

Réaliser des missions dans Anthem est un régal visuel. Ça explose dans tous les sens, les effets de particules sont soignés et on assiste souvent à un véritable feu d’artifice très coloré. Facile à prendre en main, les Javelins offrent de bonnes sensations de puissance face à des dizaines d’ennemis qui n’attendent qu’à se faire démolir sous les coups de feu d’armes diverses. Malheureusement, c’est précisément sur ce point précis qu’Anthem, aussi prometteur qu’il fût, trébuche. Après plusieurs heures écoulées sur le jeu et en outrepassant l’exaltation visuelle, nous nous sommes surpris à penser que les activités proposées n’étaient finalement pas très variées.