Télétravailler avec vin à volonté, ça vous dit ?

A peine généralisé, le télétravail est déjà réinventé, voire réenchanté. L’application japonaise d’espace de travail multi-sites Telespe s’est associée au bar à vin ESOLA de Shinjuku, à Tokyo, pour proposer un forfait télétravail d’un nouveau genre, offrant la possibilité aux utilisateurs de profiter de vin à volonté… pendant leur temps de travail.

La pandémie brouille la frontière entre travail et vie privée, elle rend difficile la concentration, surtout si vous devez garder les enfants. Il est parfois très agréable de pouvoir s’isoler dans un endroit neutre, comme des chambres d’hôtels, qui ont trouvé cette solution pour remédier au manque à gagner.

Cette idée est partie d’un constat simple. Non seulement les télétravailleurs sont nombreux à rechercher un espace avec wifi où ils seront plus productifs qu’à domicile mais en plus, de nombreux pays ont instauré un couvre-feu obligeant les restaurants à fermer plus tôt, lorsque ceux-ci ne sont pas fermés tout court.

Résultat, c’est une solution qui pourrait bénéficier à tous que propose l’application japonaise Telespe.