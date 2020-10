Télétravail : des objets insolites pour vous aider à bosser chez vous

Voici cinq objets et concepts qui vont vous donner envie de rester à la maison... pour bosser !

Le studio de design Koto, qui imagine des concepts architecturaux respectueux de l'environnement sous forme de cabines et de maisons préfabriquées, a conçu des cabanes nouvelle génération aux formes octogonales, dont les lignes sont spécifiquement étudiées pour se connecter avec la nature. Les designers ont prévu que leur habitation soit totalement neutre pour l'environnement.

Les enfants font trop bruit, impossible de se concentrer pour boucler cette compta ? Et si vous preniez la poudre d'escampette en investissant le jardin, dans un espace entièrement dédié au calme ?

Tout est prévu pour bosser confortablement, avec même une tablette pour le clavier. Grâce à ses différents niveaux, on peut tout à fait glisser un vélo d'appartement en guise de chaise puis remonter le bureau lorsque la séance de sport est finie !

Mieux réguler la tension artérielle mais aussi le poids, améliorer la circulation sanguine... Il paraît même que travailler debout permet de mieux se concentrer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en adoptant cette résolution, vous pourrez vous aménager un espace de travail n'importe où chez vous grâce à ce bureau flexible qui s'adapte à toutes les tailles.

Grâce à ses différentes positions d'inclinaison, on peut travailler complètement allongé puis assister à une réunion en relevant le support afin de s'assoir contre son oreiller.

Avouez que le télétravail a surtout du bon pour améliorer les heures de sommeil. Pour ceux qui veulent démarrer la journée dans leur lit et en plus, qui n'ont pas un budget mirobolant à investir dans leur espace de travail à la maison, voici le plateau inclinable à glisser de chaque côté du bassin pour réaliser les premières tâches de la journée.

La souris la plus légère du monde

Voilà comment les experts de la tech décrivent ce nouveau modèle de souris fabriqué par la marque Cooler Master. Alors, oui l'accessoire est surtout fait pour les gamers. Mais qui vous empêche d'améliorer au maximum votre confort de travail à la maison et surtout d'être ultra-rapide dans la réalisation de vos tâches ?

La "bête" ne pèse que 49 g et dispose de six boutons. Idéal si vous êtes un salarié multi-tâches ! Qui plus est, elle est waterproof, ce qui vous conviendra parfaitement si vous êtes du genre à renverser votre café.

A shopper ici : www.coolermaster.com