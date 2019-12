L'Orchestre Philharmonique de New York teste le programme Yondr et une installation auditive au Brooklyn Museum exige aussi d'enfermer les téléphones.

L'objectif est de réduire les distractions des artistes et des spectateurs, d'impliquer le public et d'empêcher les représentations de fuiter sur le web.

Cette expérience est en passe de devenir une tendance dans les concerts ou autres représentations théâtrales. Le comédien Dave Chappelle ou l'icône pop Madonna ont adopté le système "Yondr", du nom de cet étui à fermeture magnétique qui accueille les téléphones des spectateurs pendant un spectacle. Pas d'inquiétude, il reste possible de se faufiler hors de la salle et d'utiliser son mobile dans des zones dédiées.

Etre dans l'instant, totalement

Téléphone interdit: ces salles de spectacle qui confisquent les portables. - © best-photo - Getty Images

A New York, Andrew Bancroft était sur scène ce soir-là, dans "Freestyle Love Supreme", un spectacle d'improvisation. La disparition éphémère des téléphones est pain bénit, selon ce comédien: moins de flashs équivaut à un public plus attentif et crée, in fine, un meilleur show.

"Il y a ce sentiment de nos jours: est-ce qu'il y a quelque chose de mieux que je suis en train de manquer?", commente M. Bancroft à propos de l'addiction au smartphone.

"Vous n'êtes ni ici, ni là-bas, vous ne pouvez pas être complètement dans un seul endroit", regrette-t-il.