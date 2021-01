Sur Twitter, un acteur de la série "Kaamelott" propose son aide aux étudiants en difficulté

Un peu de compagnie et de partage

"Si vous êtes étudiant à Lyon, que la période est compliquée pour vous à cause de l'isolement, je suis disponible pour aller boire un café et faire un brin de balade et de causette si vous avez besoin de vous aérer et de vous changer les idées. Contactez-moi en DM."

Ce message publié le mercredi 20 janvier sur Twitter est loin d'être passé inaperçu pour des milliers d'internautes.

Suivi par plus de 42.000 abonnés sur Twitter, son message a été aimé plus de 7.500 fois et partagé presque 2.000 fois.

Le comédien a même partagé cette proposition sur son compte Instagram.