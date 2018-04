"Stranger Things" : l'Upside Down va devenir réalité dans les parcs Universal Studios pour Halloween

A défaut de découvrir la troisième saison de "Stranger Things" en 2018, les fans de la série de Netflix patienteront en pénétrant dans le terrifiant monde parallèle "Upside Down", à l'occasion de Halloween. Pour ce faire, il faudra se rendre dans les parcs Universal Studios aux Etats-Unis ou à Singapour.

Le parc Universal Studios d'Orlando, en Floride, a annoncé sur son blog travailler étroitement avec Netflix pour rendre réelle la série à succès "Stranger Things", lors de la prochaine saison de Halloween. Les visiteurs du parc découvriront "en chair et en os" l'Upside Down, le monde parallèle qui aspire et effraie les héros du phénomène télévisé, incarné par Millie Bobby Brown (Eleven), Winona Ryder (Joyce Byers) et Finn Wolfhard (Mike Wheeler).

Les plus téméraires s'engouffreront dans un labyrinthe empruntant tous les codes de la première saison de "Stranger Things", y compris l'ambiance pesante qui règne à Hawkins, une petite bourgade de l'Indiana.

Les visiteurs revivront les scènes les plus importantes et visiteront la maison de Joyce Byers, dans laquelle elle parvient à communiquer avec son fils, Will, à l'aide de guirlandes illuminées. Les participants pénétreront même dans l'effrayant laboratoire, avant d'être poursuivi par le "Demogorgon".

L'attraction éphémère ouvrira le 14 septembre dans les parcs d'Orlando et de Hollywood, et le 28 septembre à Singapour.

Quant à la troisième saison, elle est actuellement en tournage en Géorgie. Sa diffusion est prévue pour 2019.

Lors des "Halloween Horror Nights", les studios Universal avaient déjà embarqué leurs visiteurs dans les univers de séries effrayantes comme "The Walking Dead" et "American Horror Story".