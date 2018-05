Star Wars : une marque de voiture dévoile un SUV aux couleurs du Faucon Millenium

Partenaire du film "Solo : A Star Wars Story", la marque s'est associé à Lucasfilm et à ILM (la société d'effets spéciaux de cinéma créée par Georges Lucas, le "père" de "Star Wars") afin de développer une voiture unique, en l'occurrence un Rogue (l'équivalent aux Etats-Unis du X-Trail en Europe) personnalisé sur le thème du Faucon Millenium, le vaisseau de Han Solo dans la saga.

La voiture reprend des éléments emblématiques du Faucon Millenium pour en faire un SUV assez délirant, tant à l'extérieur, avec des panneaux de carrosserie en aluminium fabriqués sur-mesure, que dans l'habitacle, rempli de boutons, de lumières et d'effets sonores qui revisitent le cockpit du vaisseau. Comme si cela ne suffisait pas, un radar et un canon laser ont été montés sur le toit du véhicule. A l'arrière, une signature lumineuse entièrement bleue alliée à un trio de haut-parleurs Bose (1.500 W au total) rend spectaculaire la moindre accélération.

A noter qu'en 2016, à l'occasion de la sortie de "Rogue One", le tout premier spin-off de "Star Wars", Nissan avait déjà présenté une édition limitée à 5.400 exemplaires du Rogue avec notamment le logo de la saga apposé sur la voiture. Cette fois-ci, il s'agit donc d'un modèle à la fois beaucoup plus extravagant et surtout unique, ce Nissan Rogue "Faucon Millenium" n'étant absolument pas destiné à la vente.

"Solo: A Star Wars Story" sortira en France le mercredi 23 mai 2018.

- Découvrir le Nissan Rogue "Faucon Millenium" en vidéo : youtu.be/kFBkdOw2TBA