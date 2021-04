Spotify présente le "Car Thing" : à quoi ça sert ?

Spotify présente un terminal audio spécialement dédié à l'automobile, destiné à profiter confortablement de ses playlists préférées tout en roulant. Ce lecteur, qui ne sert à rien d'autre qu'écouter Spotify, est pour le moment uniquement réservé à certains abonnés américains.

Drôle de nom que ce "Car Thing", ce "truc" pour la voiture qui permet de profiter de sa musique préférée en voiture. L'idée de lancer un tel produit est née d'une statistique étonnante, Spotify recensant pas moins de 70 millions de listes de lecture générées par ses utilisateurs spécialement dédiées à la conduite, avec des noms tels que "Daily Drive" ou encore "Songs to Sing in the Car".