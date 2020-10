Sports extrêmes : les Soul Flyers, un tandem qui ne manque pas d'air

Les hommes "volants" : de défi fou en défi fou

"C'est une fois que c'est fini que t'apprécies le plus. Rentrer dans l'avion, c'est tellement violent, ça te fout la boule au bide, t'es pas bien, c'est une bataille mentale. Et puis tu entres dans l'avion, le projet est fini et là, tu penses déjà au projet d'après. T'es en recherche de ce moment. C'est assez marrant comment on marche : on a tellement de rêves et la vie est tellement courte", confie le benjamin du duo, Vince Reffet (36 ans).

Depuis cette prouesse, les deux amis ont enchaîné les défis extrêmes, comme ce passage impressionnant à 400 km/h à travers la montagne en Chine, passant dans une anfractuosité (la célèbre Porte du ciel) l'année dernière ou encore, tout dernièrement, un vol spectaculaire autour d'un phare en Charente-Maritime, agrémenté d'un piqué sur le sol puis d'une remontée en l'air avant d'ouvrir leur parachute. Du jamais vu aussi près du sol et sur sol plat.

"On n'est pas dans la surenchère dans le sens où on ne cherche pas à aller le plus haut ou le plus bas, on veut juste changer de contexte, de mouvement, de performance", explique Fred Fugen.

"T'essaies d'être créatif et ça pousse forcément à aller le plus près du sol. Tu pars sur autre chose, t'apprends des nouvelles choses, t'as de nouvelles sensations. Ce qui nous fait 'triper', c'est de ne pas refaire des trucs que d'autres ont déjà fait", souligne, ajoute-t-il.