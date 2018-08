Sony va développer son propre univers de superhéros Marvel

C’est une véritable déclaration de guerre que Sony vient de faire à Disney, propriétaire de la franchise Marvel. Le géant du cinéma entend développer son propre univers Marvel en créant toute une série de films basés sur l’univers de Spider-Man (dont il a conservé les droits). Au total, le géant du cinéma aurait les droits de plus de 900 personnages !

De nouveaux venus

Propriétaire de nombreuses franchises de l’univers Marvel, Disney n’a pas pu récupérer les droits d’exploitation de plusieurs franchises revendues à Sony. En conséquence, il peut continuer à développer son propre univers. Après Spider-Man Homecoming, en attendant Venomainsi que le prochain Spider-Man avec Tom Holland, Sony annonce plancher sur une multitude de nouveaux projets : de l’adaptation de Black Cat à celle de Jackpot.

Si les fans se réjouissent déjà de voir débarquer plus de films de superhéros au box-office, Disney, lui, risque de ne pas très apprécier la démarche de Sony. Car le groupe américain doit déjà faire face à l’offensive de DC Comics, qui a annoncé plus de 5 sorties pour 2018 - 2019. Toutefois, Sony ne voit pas chez Disney un rival, comme en atteste la volonté du groupe de créer un pont entre Spider-Man et les Avengers dans les deux dernières productions de Sony et Disney.

