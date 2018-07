Sonic Mania Plus (PS4, Xbox One, PC, Switch) : sortie le 17 juillet

Annoncé depuis le mois de mars, Sonic Mania Plusest une version plus complète de Sonic Mania sorti en 2017 par SEGA.

Le jeu de plateforme comprend cette fois deux personnages supplémentaires, Mighty the Armadillo et Ray the Flying Squirrel, ainsi qu’un mode compétitif intitulé " Encore " pouvant être joué jusqu’à 4. Ces ajouts seront présentés sous la forme d’un DLC pour les possesseurs du jeu de base mais fera aussi l’objet d’un petit coffret collector pour les nouveaux possesseurs.

Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=Q5qi8AE-j50