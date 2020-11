Solidaire, écolo…. Pourquoi il faut privilégier le "click and collect"

Jouets, vêtements, maquillage et autres objets considérés comme des produits "non essentiels" sont interdits à la vente en magasins et en grandes surfaces jusqu'à la levée du confinement. Pas franchement pratique à sept semaines de Noël !

Celles et ceux qui souhaitent d'ores et déjà acheter leurs cadeaux doivent donc s'en remettre au formidable univers d'Internet et à ses nombreuses e-boutiques, dont certaines proposent à elles seules la totalité des produits cités plus haut.

On remplit nos paniers virtuels à coups de clics frénétiques sans prêter grande attention à la boutique (pourvu qu'on y trouve la meilleure promo), puis on attend tranquillement de se faire livrer à la maison.